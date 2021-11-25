“讲述韩国文化的‘迪士尼动画’不远了”. November. 25, 2021 07:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “如果有一部融合了K-Pop的迪士尼动画片，我想一定会做得很有意思。” 迪士尼动画师崔英宰（51岁）和尹娜拉（37岁）在迪士尼第60长篇动画片《Encanto：魔法的世界》（以下简称Encanto•照片）首映日的24日举行的网上记者招待会上异口同声地表示。《Encanto》以哥伦比亚为背景，迪士尼也在努力反映人种、地区的多样性，因此很多人期待不久后就会出现以韩国文化为题材的动画片。尹动画师表示：“迪士尼也在进行非洲裔项目等，为了创造多文化的IP（知识产权）而做出了很多努力。”这让人们提高了对以后迪士尼也能讲述韩国文化的期待。 两人仅在迪士尼就分别工作了15年和8年，是制作《冰雪奇缘》第1部和第2部、《疯狂动物城》等多部作品的资深动画师。动画师用电脑绘图（CG）调节肌肉和关节等，使卡通人物能够自然地移动。他们在《Encanto》中也进行了生动地体现米拉贝尔等主人公的动作的工作。 《Encanto》的背景是哥伦比亚森林村庄，因此，主人公跳哥伦比亚传统舞蹈或做出哥伦比亚人特有的动作的场面很多。崔动画师说：“迪士尼在制作以特定地区为背景的动画片时，会和地区专家合作等做出很多努力。《Encanto》还反映了只有哥伦比亚人知道的手势。” 动画片制作需要通过实时沟通的协作。受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，动画制作者必须在家工作，因此在制作《Encanto》时遇到了很多困难。尹动画师说：“为了营造一起工作的氛围，大家一起进行Face Time通话等，尽可能多地进行沟通”，“其结果就是《Encanto》的制作水准超过了现有迪士尼音乐剧动画片的界限，完成得非常好。” 他们还毫不吝惜地给予想要在动画志愿生眼中的“梦想公司”迪斯尼工作的韩国青年们鼓励。“韩民族不是以韧劲而闻名吗？我想只要一步一步脚踏实地地往上走，相信能来迪士尼的韩国人会很多的。（崔英宰）”

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