新增确诊、重症患者创纪录，站在中断和强推十字路口的“与新冠共存”. November. 25, 2021 07:20. . 截至24日零时，日增新冠确诊患者达4115人，创下了疫情暴发以后的最高纪录。重症患者也达到了历史最大规模的586人，死亡人数也达到了34人。重症患者病床使用率在23日下午5时为71%（首都圈83.7%，非首都圈50.9%），最近一周内出现了3名因没有病床而在等待中死亡的患者。金富谦总理表示：“仅从首都圈来看，现在的情况非常紧急，随时都要考虑启动紧急计划。” 政府将于今天召开恢复日常生活支援委员会全体会议，讨论加强防疫的方案。与启动紧急计划、暂时中断分阶段恢复日常生活（与新冠共存）相比，更倾向于扩大防疫通行证制。目前正在讨论的方案包括，将未接种疫苗者出入餐厅和咖啡厅人员的限额从4人减至2人，对前往大型演出场所和练歌房等场所的青少年适用防疫通行证，并在防疫通行证上设置有效期限，提高追加接种（加强针）参与率。哪怕就在重症患者用病床启动率超过紧急计划启动标准（75%）的首都地区，也应该尽快实施包括扩大防疫通行证在内的防疫强化政策。 但是，重症患者规模正以比预想更快的速度扩大，能否在不启动紧急计划的情况下度过目前的难关还是未知数。政府预测，如果实行“与新冠共存”，危重患者发生率将达到总确诊患者的1%左右，而且医疗体系每天可以承受7000多名患者。但是，危重患者的发生率超过了2%。在病床严重不足的首尔，因为在急诊室治疗新冠患者而不能接受普通急救患者的事例层出不穷。如果中断“与新冠共存”，可能会给个体户带来损失，但不能放任不管导致医疗体系崩溃。应该重新检查可用的医疗资源和主要指标，为随时启动紧急计划做好准备。 随着德尔塔变异毒株的扩散，疫苗的免疫效果下降，新冠预防接种变成了包括打加强针的概念。以色列的接种完成率只有66%，但打加强针的接种率达到43%，因此将感染规模控制在3位数之内。应该最大限度地提高目前不到5%的国内加强针疫苗接种率。

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