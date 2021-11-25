什么样的死亡. November. 25, 2021 07:20. . 还有比死亡更确切的吗？人总是要死的，只是原因和时机不同。但并不是所有的死亡都伴随着哀悼。19世纪英国画家布里顿•里维尔画的这幅画中只有死者，没有哀悼的人。只有一条狗。为什么会这样呢？ 活跃在维多利亚时代的里维尔从17岁开始就在伦敦皇家美术学院展出作品，才华出众。他虽然擅长神话和历史绘画，但以动物画家而闻名。特别是表情像人的狗的画，大受欢迎。在他48岁时画的这幅画中，有个身穿中世纪盔甲的男子躺在铺着青布的床上。胸前放着花环，看来他已经不是这世上的人了。守在床前的狗用哀悼的眼神看着他。这是一只寻血猎犬，是欧洲王室和修道院常养的贵族血统的猎犬。题目“Requiescat”是拉丁语“安息”的意思，意思是为死者祈祷冥福。所以现在这只狗是唯一为主人的死而悲伤的丧主。这幅画在完成的那一年就在皇家美术学院展出，受到了极大的赞扬。因为骑士精神和忠犬的献身是维多利亚时代人们喜爱的主题。为了证明这幅画的人气，第二年画家又画了两幅。 骑士精神是中世纪在欧洲成立的理想行为规范。骑士需要遵守的主要品德有勇猛、忠诚、名誉、宽容、礼仪、保护弱者等。但是中世纪封建社会不可能是如此理想的社会。独占武器和盔甲的骑士们反而经常做出正面违反骑士精神的不道德和暴力行为。画中的骑士似乎也不太像骑士。因为没有家人、同事、邻居等哀悼的人。只有忠犬守护着他最后的路。美术评论家

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