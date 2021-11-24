李在明提出的劳动理事制，只会强化国营企业的铁饭碗. November. 24, 2021 07:26. . 共同民主党总统候选人李在明在会见韩国劳动组合总联盟（韩劳总）领导层时，就实施公共机关劳动理事制问题表示：“我认为，只要做出决断就行，当然应该做。”他还表示，如果在野党反对，执政党应该单独处理相关法案。一周前，李在明博也曾表示：“应该把劳动理事制扩大到公共领域和准公共机构，最后在民间领域实施。”对于李在明的要求，共同民主党回答：“将在定期国会内毫无差池地予以推进。” 公共机关劳动理事制，是指公共企业劳动者代表参加理事会，拥有发言权、表决权并参与决策的制度。虽然因为文在寅政府的大选公约被纳入100大国政课题，但在政府内部也有不少反对意见，因此并未在中央公共机关中实施，只是为首尔市、京畿道等地方公共机关实施。虽然劳动界主张该制度会提高公共机关的透明度，但经营界担心，要求福利的呼声也会增加，导致经营效率恶化。 特别是，很多人担心，如果该制度扩大到民间企业，随着劳资之间的力量均衡被打破，企业的革新变得困难，股东的权利将受损害。被劳动界和执政党引以为制度模板的德国与韩国不同，确立了合理的劳资关系，劳动者代表参与的“监督理事会”和最高经营者主导的“经营理事会”是分开的。李在明是在这种情况下要求尽快通过公共企业劳动理事制义务化法案的。 现政府执政以后，公共机关承担了加强新再生能源等政府政策的负担，业绩大幅恶化。在大型公共机关中，有一半的公共机关的利润连利息都无法偿还。有些情形下需要用国民税金填补窟窿的公共企业，负债已接近国家债务的60%。根据“非正规职清零政策”，转包企业的职员强行转变为正规职的后遗症是，不少企业减少了大学毕业新职员的聘用规模。 执政党总统候选人在需要刻骨经营革新的公共机关大力推动使结构改革变得困难的制度，是不负责任的行为。这势必会招致批评，他为了在选举中得到劳动界的支援，而使公共企业工会的铁饭碗变得更加坚固。

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