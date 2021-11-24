取消租赁住宅，多住宅者综合房地产税激增100倍. November. 24, 2021 07:26. by 世宗=金衡民记者、世宗=宋忠贤记者 kalssam35@donga.com,balgun@donga.com. 据一项统计结果显示，今年缴纳住宅综合房地产税（房产综合税）的纳税者中，首尔、首都圈居住者比重创下了2010年相关统计开始以来的最低值。在地方，综合房地产税的增加率比前一年增加了700%以上，综合房地产税的负担正在向地方扩散。 ○ 地方资产家收购首尔房地产 据国税厅23日公布的《2021年住宅分类各市道通告现状》显示，今年首尔内综合房地产税通告人员达48万人，税额达2.8万亿韩元。这占全国综合房地产税课税对象（94.7万人）的50.6%，占税额的48.9%。继首尔之后，通告人数和税额最多的地方是京畿道。在京畿道，今年的征税人员为23.8万人，总计需要缴纳1.2万亿韩元的综合房地产税。此次统计是以综合房地产税课税对象的居住地为标准进行统计的。例如，如果釜山居民在首尔拥有房地产，那么釜山的综合房地产税课税人员和税额将会增加。 在全国，通告人员和税额最多的地方是首尔、京畿等首都圈，但是首都圈在全体中所占的比重呈现出逐渐减少的趋势。去年首尔所占的综合房地产税通告人员和税额比重分别为58.9%和65.4%。据国税统计门户网站透露，开始进行相关统计的2010年，首尔的综合房地产税课税人员比重为71.1%，税额比重为74.6%。 相反，今年地方的综合房地产税课税人员和税额比前一年最高暴涨了700%以上，远远超过了首尔综合房地产税的增加趋势。忠北综合房地产税增加率比前一年增加了784%，增加幅度最大。其后依次为光州（651%）、全北（627%）、蔚山（525%）等。 据分析，这是因为在房地产市场上，在首尔拥有房地产的退休者将居住地转移到地方或地方的资产家向首都圈的建筑物及公寓进行了投资。新韩银行首尔金融中心地皮储蓄中心负责人申正燮表示：“地方房地产价格飙升，最近3年里地方资产家对首尔房地产的投资热情高涨。综合房地产税纳税义务正在向全国扩散。” ○ 明年综合房地产税也将维持上涨趋势 预计综合房地产税在明年也将继续上涨。因为房地产市场的上升趋势有可能会持续下去，随之而来公示价格（挂牌价）现实化率和公平市场价额比率也会上升。 政府将于明年4月公布共同住宅公示价格，但今年暴涨的房价会如实反映在公示价格中，这是上涨的主要原因。据韩国房地产院透露，进入今年以来到本月中旬，全国公寓价格累计上涨率达12.5%。再加上，今年达70%的共同住宅公示价格现实化率（市价对公示价格的比率）明年将上升到71.5%，综合房地产税的课税标准本身也将上升。 在制定课税标准（征收税金的标准）时适用的公平市场价额比率也从目前的95%上升到100%，因此，公示价格和课税标准有可能比市价大幅上涨。政府在公布预算案时曾推算明年综合房地产税为6.63万亿韩元。 政府的方针是，既然今年提高了综合房地产税率和税金负担的上限，短期内不会有进一步加强综合房地产税的计划。但有人预测说，根据明年大选结果，综合房地产税有可能再次面临废除和加强的十字路口。共同民主党大选候选人李在明表示要引进国土拥有税，而国民力量大选候选人尹锡烈表示要下调税率等重新讨论综合房地产税。

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