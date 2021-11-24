美国法官：“20年前大选认输的戈尔是男子汉”……抨击特朗普. November. 24, 2021 07:26. by 文炳基记者 weappon@donga.com. 美国一法院在审理今年1月6日美国前总统唐纳德·特朗普的支持者冲击美国国会大厦一案时，提到了20年前承认大选失利的前副总统阿尔·戈尔。法官将戈尔推崇为“男子汉”，与对选举结果不服的特朗普进行了对比。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体22日报道，当天华盛顿联邦地方法院法官雷吉·沃尔顿在对特朗普的支持者亚当·约翰逊（36岁）进行审判时表示：“相比特朗普，戈尔对大选结果有更多说道的余地。”“但是他是一个能够接受发生在自己身上的事情的男子汉”，“他接受（结果），离开了。” 在2000年的美国大选中，民主党候选人、前副总统戈尔以1784票之差（0.1%）失去了佛罗里达州，在大选中败给了时任共和党候选人、乔治·W·布什。之后，机器重新验票的结果，票差缩小至327票，戈尔要求进行手动验票，但这一要求被联邦大法院驳回后，戈尔接受了大法院的决定，在大选中服输。 据分析，由小布什总统任命的沃尔顿法官在审判过程中提及戈尔，是针对尚未承认大选失败的特朗普。沃尔顿针对约翰逊批评特朗普说：“你听信了谎言，轻易听信谎言从佛罗里达来了华盛顿。欺骗你的人至今还在坚持同样的主张。”约翰逊被起诉的罪名是，在冲击国会大厦时，拿着众议院议长南希·佩洛西的演讲台在国会大厦内走动。美国有线电视新闻网等媒体报道说，约翰逊在当天的审判中承认了盗窃政府财产的嫌疑，并要求从轻处理，因此，最多可能被判处6个月的有期徒刑。

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