李在明：“向往统一为时已晚”. November. 22, 2021 07:18. by 姜聲煇, 柳聖烈 yolo@donga.com,ryu@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明21日表示，“将打造‘李在明的（共同）民主党’，而不是‘（共同）民主党的李在明’”，预告将对选举对策委员会进行大手术。李在明前一天还表示，“向往统一的想法已经晚了。希望不要过于从政治上处理，希望从实际利益上处理”，表明在政策上将与现政府有所区别。 李在明当天在脸书上表示：“将重新回到起点，完全重新开始。选举对策委员会也将重新开始。要灵巧地、轻快地快速奔向国民希望的地方。”他还降低姿态地说：“我好像也渐渐被关在民主党这个大碗里了”，“做错了的就要承认错误，不足的就要承认不足，我会以低姿态丢掉一切，重新开始。”他此前曾称选举对策委员会是“还没有上阵的罗马军团”，委婉地表示了不满，现在进一步直接表现出全面改组选举对策委员会的决心。李在明前一天拜访忠清北道论山市市长时也表示，“就连李在明也未能顺应国民的变化和革新之望”，发声表示反省。 面对李在明的多次批评，共同民主党当天召开了紧急议员全会，讨论了赋予李在明全权改组选举对策委员会的方案。该党代表（党首）宋永吉当天在自己的脸书账号上写道：“让我们放下一切，放下身段下放（毛泽东让高层领导及其子女在农村和工厂工作的政策），重新出发。”他在前一天参加一档网络媒体节目时表示：“将研究让李在明全权负责革新问题的方案。”不仅是该党前总统竞选人金斗官、国会议员李光宰，相当于前国务总理丁世钧竞选团队干将的四选国会议员金荣柱也于当天辞去了共同选举对策委员长的职务，配合了革新氛围。 在共同民主党以选举对策委员会为首陷入危机论的情况下，国民力量党决定在本周成立以前紧急对策委员会委员长金钟仁、金秉准（音）和前新政治民主联合（现共同民主党）代表金汉吉为“三角体制”的选举对策委员会。国民力量党总统候选人尹锡悦当天在与金汉吉会晤后对记者说：“决定由金钟仁任总管选举对策委员长，金秉准和党代表（党首）李俊锡（当然职）任常任选举对策委员长，金秉准将组建新时代筹备委员会，一起参与政权更迭。” 尹锡悦就设立直属于总统候选人的新时代筹备委员会一事解释说：“在推动青年一代和壮年一代一体感、地区间和解的同时，还将为犹豫着尚未决定与国民力量党一起的中立和合理进步势力，打造与他们一起的平台。”

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