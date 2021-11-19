法国政府：“《直指心体要节》韩国展览，如果无扣押之虞将积极考虑”. November. 19, 2021 07:21. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 法国政府表示，对于本国国立图书馆收藏的《直指心体要节》（以下简称“直指”）的韩国展出，如果无扣押之虞，将积极进行讨论。最近，在欧洲各国的文化遗产返还活动非常活跃的情况下，围绕着这种氛围，在国内举行《直指》展览的可能性备受关注。 韩国文化体育观光部长官黄熙17日（当地时间）在法国巴黎举行记者招待会时表示，两天前在与法国文化部长罗兹林•巴什洛纳肯面谈时，进行了上述谈话。当时，黄部长要求在韩国展示《直指》，但巴什洛纳肯长官回答说“担心在韩国被扣押”。对此，黄部长表示：“韩国政府将提供保证，保证不会发生这种事情。”对此，巴什洛纳肯长官也表示：“那样的话，（在韩国展示《直指》）有什么不可以的？将积极研究。将邀请拥有《直指》的法国国立图书馆进行实务协商。” 1377年在忠北清州兴德寺发行的《直指》是世界上现存最古老的金属活字书籍，2001年被列入联合国教科文组织世界记忆名录。1886年就任第一任法国驻韩公使的柯林•德•弗兰西于1890年代初从国内收集后带回了法国。1911年在巴黎拍卖的《直指》被当时的古董收藏家亨利•韦伯收入囊中。他于1952年将此捐赠给法国国家图书馆。 此前，法国方面一直主张说：“《直指》不是掠夺或被盗的文化财产，因此韩国收回的理由很少。”2018年也曾推进在韩国举行展览，但由于法国方面要求韩国立法禁止将海外文化遗产带到韩国进行展览时进行扣押和没收的法案而告吹。

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