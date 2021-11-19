韩国大学毕业青年雇佣率75.2%，在OECD 37个成员国中列第31位. November. 19, 2021 07:21. by 林賢錫 lhs@donga.com. 据一项调查结果显示，在经济合作与发展组织（OECD）37个成员国中，韩国大专以上学历的青年就业率仅列第31位。因为即使大学毕业，本人的专业和实际就业的工作岗位不相符的“失配”现象非常严重，因此很多年轻人在准备就业时选择了较长的时间或休息。由于经济增长缓慢，高学历工作岗位没有增加也是个问题。 18日，韩国全国经济人联合会下属的韩国经济研究院（以下简称“韩经研”）对OECD成员国25~34岁初级大学毕业生以上学历人群的雇佣指标进行了分析。结果显示，韩国的初级大学毕业以上青年雇佣率为75.2%，低于OECD平均水平（82.9%）。 韩国高学历就业率低是因为就业准备生等非经济活动人口多。韩国青年大学毕业生中非经济活动人口的比率为20.3%，在37个OECD国家中，列意大利（24.9%）、捷克（21.7%）之后，排在第三位。去年，每10名青年大学毕业生非经济活动人口中，仅有3人回答说准备就业，每10人中就有2人回答“只是休息”。 在就业时间延长的原因方面，专业和实际就业岗位不一致的“失配现象”产生了很大影响。据OECD调查结果显示，韩国就业人员所学专业和工作岗位不一致的比率达到50.0%，在OECD调查的22个国家中最高。据今年统计厅的调查结果显示，工作岗位和专业的不匹配率为52.3%，一半以上的就业者在从事与专业无关的工作。 韩经研雇用政策组长金龙春说：“美国斯坦福大学计算机工学系定员从2008年的141人增加到去年的745人，增加5倍以上，同期，首尔大学计算机工学系的定员人数从55人增加到70人”，“符合产业结构变化的专业增加，但是由于定员限制，大学们无法改善体质。” 从2013年到去年，韩国大学毕业生人数年均增加3.0%，而同期高学历工作岗位却只增加了1.3%。韩经研方面分析说：“随着产业结构变化和景气停滞等，在今后3年内青年大学毕业生的工作岗位有可能减少34.6万个。”

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