执政党：“与开放民主党达成协议，将推进合并”. November. 19, 2021 07:21. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 共同民主党开始讨论年内与泛执政圈比例性政党开放民主党合并的问题。此举是在共同民主党总统候选人李在明的支持率停滞不前的情况下拉动执政圈的核心支持层。 共同民主党首席发言人高勇镇18日在新闻发布会上表示：“昨天共同民主党代表（党首）宋永吉和开放民主党代表崔康旭就两党合并问题交换了意见，决定推进合并。”他表示：“因为是秉持相同价值的政党，所以合并是很自然的事情。我认为完全可以融合。” 开放民主党是在去年4月15日国会选举之前诞生的比例代表政党。目前的议席数为3席，主要支持层在亲执政党倾向中被分类为强硬支持层。开放民主党目前还没有选出总统候选人，因此一旦两党合并，李在明无需经过单一化程序就会被决定为总统候选人。 当天下午，担任共同民主党谈判代表的禹相虎议员在国会举行了记者招待会。他表示：“如果两党合并，在大选中支持者们的协同效果不会小。（合并时间）是越早越好。这是为了在总统大选中获胜而进行的合并，大选之后就没有意义了。” 对于两党合并的讨论，国民力量党把它抨击为“毫无意义的勾结”。国民力量党首席发言人许恩雅当天在口头评论中表示：“审判的日子正在到来，民心渐渐远离，于是有了千方百计“拉住灵魂”的打算”，“共同民主党和开放民主党的合并仅仅是一种野合，再没有任何其他意义。” 正义党共同常任选举对策委员长李贞美也直言不讳地说：“对民主政治造成严重危害的卫星政党引起的争议一定会受到评价。我只想知道，共同民主党还有没有一点羞耻感。”

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