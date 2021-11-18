屏住呼吸画的画. November. 18, 2021 07:19. . 1943年，德国纳粹宣布“没有犹太人的柏林”。这距离颁布标榜反犹太主义的《纽伦堡法》已有8年。但并不是所有犹太人都此消失了。有拼命生存下来的生存者。画家格特鲁·德·桑德曼就是其中之一。 桑德曼出生于柏林一个富有的犹太人家庭，1893年在柏林艺术协会学习，并接受凯蒂·科尔维茨的私人课程。与创作批判社会作品的老师不同，桑德曼主要画女性为模特的肖像画。1935年颁布《纽伦堡法》后，桑德曼被禁止就业，并被帝国美术家协会除名。这意味着她不能以专业画家的身份活动。1942年，她还接到了驱逐命令。 桑德曼拒绝，并假装自杀。在朋友们的帮助下，她一直躲在柏林公寓的地下室，直到战争结束。大规模空袭时，她也一直屏息躲避炸弹的袭击。在生存的恐惧和恐惧中，她没有放弃创作。因为很难找到材料，所以用最小限度的工具隐秘地画画。在纸上画出的这幅黑白画，描写了结束劳累的一天工作后趴着睡着的女性。似乎还没有到平稳躺在床上舒舒服服地睡觉的地步，似乎有些不安。也许这是画家的自画像。也许是因为这是纳粹掌权之年画的画吧。这似乎反映了自己不安的未来。 在两次世界大战和大屠杀中幸存下来的桑德曼的创作令人难以置信地旺盛。虽然在战争中消失，无法得知准确的数字，但据说她创作了1000幅以上的作品。战后，桑德曼不仅作为艺术家，还为性少数群体人权运动而斗争，并充满热情地生活，最终以88岁的高龄结束了一生。她生前是犹太人，但死后作为勇敢的柏林女性永远复活。

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