“尿素大乱”是糟糕的海外产业信息体系造成的人灾. November. 17, 2021 07:18. . 据悉，尿素溶液大乱始发之日上月11日，中国海关当局采取“加强尿素品种检查”措施，但大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）北京贸易馆和韩国产业通商资源部认为该事件是“化肥等农业问题”，并向青瓦台进行了报告。受中美经济霸权战争和各国环保政策等影响，全球供应链发生动摇的情况下，本应及时掌握会给整个经济带来巨大冲击的变化并发出警告的信息报告和分析体系出现了故障。 KOTRA北京贸易馆认为，中国的尿素出口相关措施只是肥料用原材料问题，并于上月22日报告给了总部。这是足以令在柴油发动机的大气污染物减排装置上使用尿素溶液的轿车、货车、消防车、建设机械和发电站等都停止运转的重要事件，但政府没有意识到这一点。据悉，产业资源部也向上级报告了内容相似的报告，而青瓦台有关人士解释称“原以为是化肥问题”，也证明了这一事实。中国采取措施后过了3周，应对迟缓的韩国政府才举行第一次对策会议，就是这种一再误判的结果。 KOTRA表示：“我们是出口支援机构，没有负责进口问题的部门。”虽然这是令人啼笑皆非的辩解，但也不能把责任全部推给一介国营企业。作为最大贸易国的中国的出口政策变化，应该由驻华大使馆、外交部和收集、分析海外产业信息的国家情报院合作判断其重要性和影响。现政府初期曾担任总统政策室长协调韩国经济政策的驻华大使张夏成，声称要中断非法调查和政治介入、建立海外产业信息等强有力的情报组织的国情院院长朴智元，难逃“尿素溶液大乱”的责任。 虽然供给仍然不顺畅，但是政府和大企业正在努力确保进口渠道，因此尿素溶液大乱正在逐渐得到缓解。但是，就像此次确认的那样，如果不修补快要完蛋且手脚不协调的海外产业信息的报告分析体系，类似事件发生时必然会再次发生人为灾难。政府在大幅完善海外产业情报分析能力的同时，应尽快恢复有机地连接驻外使领馆、进军当地的企业的产业信息网，以应对全球供应链的剧变。

한국어