自动行驶机器人在公园绕圈提供借书服务. November. 16, 2021 07:31. by 郭道英 now@donga.com. 自动行驶机器人将巡视公园，向市民提供借书服务。氢电卡车将投入物流现场，利用新再生能源和废电池的电动汽车充电站也将开门营业。 大韩商会（大韩商工会议所）沙盒（Sandbox）支援中心和产业通商资源部15日召开“产业融合规制沙盒审议委员会”，并表示批准了△自动行驶智能图书馆机器人 △氢电卡车物流服务 △利用新再生能源和废旧电池的电动汽车充电服务 △汽车软件远程更新（OTA）服务等4项服务。 京畿城南市申请的自动行驶智能图书馆机器人虽然在现行法律上不允许在公园通行，但当天得到了实证特例许可，因此可以在公园通行。前后长1.8米、高1.2米的图书馆机器人可以载着100本书，在炭川散步路的规定区间内，向市民提供借书服务。 Coupang物流（后勤）服务公司的氢电卡车运输也得到了追加批准。此前的9月，现代汽车、CJ大韩通运、现代格罗唯视的环保氢电卡车物流服务获得了沙盒许可。Coupang物流服务公司计划利用现代汽车生产的1辆10吨级氢电卡车进行货物运输。 济州新再生能源企业大银将在济州岛证明利用太阳能生产电力和废电池再利用能源储存装置（ESS）的电动车充电服务。塔塔大宇商用车计划从2022年款开始销售带有OTA功能的卡车。

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