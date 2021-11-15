李在镕五年后再次访美，“半导体-疫苗出差”. November. 15, 2021 08:49. by 林賢錫, 徐東一 lhs@donga.com,dong@donga.com. 14日，三星电子副会长李在镕5年多以来首次去北美出差。 预计李副会长此行的主要目的是，终审把关20万亿韩元规模的美国半导体代工（委托生产）工厂投资计划，并推进莫德纳（Moderna）新冠肺炎疫苗的生产扩大等。此外李副会长还计划与美国国内主要合作伙伴公司的人士构筑网络。 14日上午，李副会长在首尔江西区金浦国际机场乘坐包机飞往美国前，接受了记者们的采访，就此次美国之行是否将决定投资美国代工工厂的提问，他表示：“将会见各种合作伙伴。” 三星电子在5月份举行韩美首脑会谈后，正式表明了投资170亿美元（约20万亿韩元）在美国建立第二代工工厂的方针。三星电子正在考虑把美国得克萨斯州的泰勒和奥斯汀等地作为有力候选地。经济界认为，李副会长将亲自访问美国，讨论候选地区后再做决定。 当记者问他是否会就新冠病毒肺炎(COVID-19)疫苗的生产问题同莫德纳方面会面时，李副会长回答说：“可能还会去波士顿。”莫德纳总部设在美国马萨诸塞州波士顿。他很有可能会见莫德纳的高层负责人。 经济界认为，除了莫德纳之外，李副会长还将会见信息技术（IT）业界的最高经营层和政界人士等，致力于恢复全球网络。李副会长经熟人介绍接触到莫德纳公司首席执行官（CEO）斯蒂芬•班塞尔后，于8月与莫德纳方面的最高经营层举行了视频会议等，一直为提前国内疫苗委托生产日程而努力。 这是李副会长自2016年7月参加“太阳谷会议”后时隔5年4个月再次去美国出差。 李副会长虽然在假释后参加每周四举行的三星物产合并、三星生命工程不正当会计疑惑相关审判，但本周因高考（18日）而没有举行审判，因此才可以到海外出差。预计李副会长将在25日前回国。

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