“在数子世界，色即是空 空即是色即今已变成现实”. November. 15, 2021 08:51. by 金甲植 dunanworld@donga.com. “人工智能（AI）”也有佛性吗？ 最近出版的《AI 佛教》（damnbooks出版社）讲述了第四次产业革命。作者是海印寺高伽大学代理校长波义耳大师（49岁•照片）。他毕业于海印寺僧伽大学，在首尔大学哲学系获得硕士学位后，又完成了博士课程。在僧伽大学时期的论文征集活动中，他凭借“人工智能机器人的佛性研究”获得大奖，致力于人工智能时代佛教的作用和对未来的研究。11日，记者在首尔江南区SETEC举行的佛教博览会上见到了他。 ―人工智能也有佛性吗？ “机器没有佛性或灵性是传统常识。但是随着人工智能、大数据、深度学习等科学进步的加速，机器和人类的领域变得模糊起来。不顾有无，不偏不倚是中道的教诲。这一话题的核心是区分气期和人类的境界，或者说墙坍塌了，现在两者的关系是相互依存的。” ―您在书中主张，迫切需要对第四次产业革命进行宗教界研究。 “物理学、人工智能、大脑科学等领域专家提出了如何生活的哲学问题。他们谈论艺术和哲学，谈论佛祖和耶稣的时代已来临。” ―很多人认为在第四次产业革命时代应该关注佛教的世界观，对此您怎么看？ “没有固定的真实面目的‘色即是空 空即是色’广为人知。在过去，这听起来像浮云，但在以元宇宙（metaverse）为代表的数字世界中，即今已变成现实。” ―佛教的优点是什么？ “佛教对人的心灵进行了2000多年的学习。冥想和参禅可以提供平安（内心的平静）和洞察。佛祖所说的‘天上天下唯我是尊’是不可替代的存在。即使是为了作为那样的存在生存下去，也要修生养性。 ―作为修行者，应该拥有怎样的心态？ “弟子们向临近涅磐的佛祖询问了葬礼的步骤，得到的回答非常坚决。总而言之就是‘不要在意这些’、‘世界正在快速变化，不要偷懒，要努力前进’。如果不能用第四次产业革命时代的语言和思维来传达佛祖的法律，就只能被淘汰。”

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