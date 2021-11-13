首尔重患者室运转率高达75.4%，超过“熔断机制”标准. November. 13, 2021 07:09. by 刘根亨记者•金素敏记者 noel@donga.com,somin@donga.com. 1日，在开始阶段性的日常恢复（与新冠病毒共存）2周后，出现了因重症患者增加导致病床不足等医疗超负荷现象。随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的扩散速度加快，儿童之家开始引入限制未接种疫苗者出入的“防疫通行证”。 防疫当局12日表示，以11日下午5时为准，首尔新冠肺炎重症患者病床使用率达到75.4%。这超过了当初政府作为启动紧急计划（circuit breaker•熔断机制）的标准提出的“重症监护室运转率75%”。仁川（72.2%）和京畿（70.3%）的重症病床位中，也70%是新冠肺炎患者。 韩国政府12日再次下达了“病床动员令”。政府下达了在首都圈内7所700个病床以上的综合医院追加确保52个准重患者病床的行政命令。这是继5日后，一周后再次下达的行政命令。中央灾难安全对策本部第一控制官李起基表示：“正在讨论减少患者住院天数，并对提早出院的医院给予奖励的方案。” 新冠病毒肺炎床位不足的原因是重症患者的增加。12日，新冠病毒危重患者人数为475人，连续三天创历史新高。但当天新确诊患者人数为2368人，比前一天（2520人）小幅减少。 政府正在考虑加强防疫。首先，最近集体感染人数增加的儿童之家将采用新的防疫通行证。另外，对于饭店、咖啡厅等未引入防疫通行证的设施，如果多次违反防疫守则，将从地方自治团体的角度允许引入防疫通行证。

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