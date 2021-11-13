德国每天确诊5万人，奥地利规定“未接种疫苗者禁止外出”. November. 13, 2021 07:09. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 很早就实施“与新冠共存”的德国等部分欧洲国家最近的新冠疫情扩散势头再次趋于严峻。这些国家认为，新冠疫情正在没有接种疫苗的人群中迅速扩散，因此大幅加强了对未接种人员的外出限制等防疫规定。 据路透社报道，最近德国、奥地利、荷兰的确诊患者规模同时增加，创下了疫情暴发以来的最高值。据国际统计网站“世界实时统计”称，德国11日新增患者达50377人，是去年12月中旬最高值（日均3.1万人）的1.6倍。奥地利和荷兰当天也分别出现了11975名和16287名新确诊患者，这是大流行以来的最高值。 特别是在未接种新冠疫苗的人群中，疫情正在迅速扩散。完成疫苗接种的人口比率，德国、奥地利、荷兰分别是67%、63%、69%，均未达到70%。德国卫生部长延斯·施潘最近表示：“最关键的是，我们现在经历着未接种疫苗者的大流行。” 因此，各国正在加强对未接种疫苗者的防疫规定。据英国广播公司（BBC）报道，奥地利的新冠疫情传播势头最为严重，疫苗接种率最低的上奥州将从15日开始禁止未接种疫苗者不必要的外出。奥地利总理亚历山大·沙伦贝格表示：“这一措施意味着未接种疫苗的人如果没有上班、购买食品、运动等必要理由，就不能出门。未接种疫苗的人将面临不方便的冬天。”此前，奥地利曾表示，从下月初开始禁止未接种疫苗的人进入餐厅、咖啡屋、美容院、酒店等场所。 德国也决定从本月15日开始在首都柏林和勃兰登堡州限制未接种疫苗者出入餐厅、电影院、博物馆、室内表演场等。未接种者即使出示新冠阴性检测报告，也不能进入餐厅等场所。荷兰政府也正在讨论引入限制未接种疫苗者移动等措施。

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