郑义溶：“韩美就终战宣言进行了相当程度的协调……可能不会轻易达成协议”. November. 12, 2021 07:28. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩国外交部长郑义溶就有关终战宣言的磋商表示：“韩美之间已经进行了相当程度的协调。”但他同时表示，同朝鲜达成协议并不容易。 郑义溶在11日举行的国会外交统一委员会全体会议上，就“有关于驻美大使李秀赫发言的报道，（关于终战宣言的讨论）有了进展是否属实”的提问答道：“是的。双方就大原则达成了协议，目前正在磋商形式和内容如何进行。”此前，李秀赫曾在驻美记者座谈会上表示：“韩国和美国正在就终战宣言的文本交换意见。” 不过，在被问及“终战宣言能顺利达成协议吗？”时，郑义溶后退一步说：“我认为并没有那么乐观。”他还表示：“不是只靠韩美之间的协议就能达成，因此并非那么容易。”据悉，事实上，上个月美国国务院朝鲜事务特别代表金圣访韩时，向韩国政府转达了美国拜登政府的立场称，只要朝鲜不出面对话，就很难接受韩国的终战宣言提议。 郑义溶就多次表明有意访朝的教皇方济各访朝的磋商表示：“在南北对话过程中，向（朝鲜）转达了希望探讨教皇访朝方案的意见。”但郑义溶并未阐明具体这一节点。就朝鲜的反应，他表示：“暂时没有否定的反应。但教皇厅的立场是，只有朝鲜正式邀请，才能研究。”据悉，朝鲜没有就是否邀请教皇访朝作出回复。

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