法国宣布恢复新建核反应堆. November. 11, 2021 07:23. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 法国决定在2050年之前恢复建设新的核反应堆，以实现零碳排放和稳定的能源供应。《世界报》等当地媒体报道说：“法国几十年来首次推出了新的核电站建设计划，这将成为明年4月大选的主要争论焦点。” 法国总统埃马纽埃尔·马克龙（照片）9日通过电视对国民讲话宣布，将恢复建设新的核反应堆。他表示：“这是为实现不依赖外国的能源独立和减少引发气候变化的碳排放而进行的投资。”据路透社报道，法国最快将于下周公布6个第三代欧洲型加压轻水反应堆建设的详细内容。 法国是欧盟内的第一大核电站国家，全部电力的70%以上来自核电站。但是随着安全性等问题被提及，从前任总统奥朗德执政时期开始，正式展开了脱核电政策。马克龙也在2017年就任总统之初宣布，到2035年将把核电站比率降低到50%。 但是，最近随着天然气价格的暴涨，发生了能源大乱，有人主张应该放慢可再生能源的转换速度。《费加罗报》报道说：“经历能源供应危机的马克龙在大选之前修改了能源战略。”马克龙上月公布了“法国2030”计划，将投资300亿欧元（约41万亿韩元）开发减少放射能泄漏危险的小型模块型核反应堆和扩大氢发电。 国际环境团体“绿色和平组织”当天发表声明表示：“瞄准连任的马克龙违反承诺，公布了不现实的能源政策”，“诸如中国广东省台山核电站的核反应堆7月因核泄漏而封闭等，核反应堆仍然过于危险。”

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