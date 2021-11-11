投入国家队训练的孙兴慜说：“能在这么多观众面前比赛，真的很激动”. November. 11, 2021 07:23. by 兪載泳 elegant@donga.com. “真的很激动。能够在这么多观众面前进行比赛是非常宝贵的经验和特殊待遇。球队不会辜负等待已久的球迷们的期望。” 虽然日程很累，但孙兴慜（托特纳姆热刺队）的脸上始终洋溢着灿烂的微笑。面对2021年在韩国本土举行的最后一场国家队A级比赛，在球迷的注视下参加比赛的期待感也非常高。将于11日晚8时在高阳综合体育场举行的韩国和阿联酋（UAE）之间的2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛A组第5轮比赛就是他们的舞台。 英国结束所属球队托特纳姆热刺队的比赛后，于9日与国家队会合的孙兴慜日程紧凑，看上去没有闲暇时间调整自己的身体。10日，在坡州国家代表队训练中心（NFL）举行的球队训练中，他与队友们开玩笑，在寒冷的天气中营造出温暖的气氛。在本场比赛之后，孙兴慜将于17日凌晨0时在卡塔尔多哈举行的与伊拉克队的小组赛第6轮比赛上登场亮相。目前韩国队以2胜2平（积8分）的成绩排在伊朗队之后，位居小组第2位，如果战胜阿联酋队，就可以轻松踏上伊拉克远征之路。 韩国队在与阿联酋队的历史交锋战绩方面以12胜5平2负领先对手。与阿联酋队的比赛100%允许观众入场。球迷入场的韩国国家足球队A级比赛是继2019年12月东亚足球协会（EAFF）E-1锦标赛与日本队的比赛之后，时隔约2年之后的第一次。 在本场比赛中，率先进球将是决定比赛胜负走向的核心。只是前锋黄义助（波尔多）因腿筋受伤，进攻战斗力出现空白。虽然金建熙（水原）被选为替补选手，但从在大型比赛上几乎不改变现有主力阵容的主教练保罗•本托的执教风格来看，他很有可能派出孙兴慜（托特纳姆热刺队）出任单前锋。在10日的训练中，本托教练进行了40多分钟的战术会议，因此，在孙兴慜的位置和组成支援孙兴慜的2线进攻阵容上，他的苦恼非常明显。 以3平1负的战绩迫切需要胜利的阿联酋队可能会采取提高后防线，以强大的压迫抢到球，反击得分的战略。对于孙兴慜，对方中后卫和一名中场球员很有可能会固定压缩距离，干脆不让其传球或诱导失误。最终，关键问题是如何让孙兴慜深入到对方防守空挡。黄仁范、郑佑荣、李在成等人以快速的联系与对方拉开距离后，观察孙兴慜跑位的情况应该经常出现。在上月与伊朗队的比赛中，黄仁范和李在成以快速传球摆脱压迫后，将球传给深入防守空挡的孙兴慜，从而让后者攻进了一球。 截至10日，本场比赛的门票预售率为65%（2.27万多张）。预售将一直持续至比赛开始前。不设现场销售。

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