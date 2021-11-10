因尿素溶液紧缺农户也进入紧急状态，在11月耕地之前停下拖拉机. November. 10, 2021 07:25. by 刘彩妍记者 ycy@donga.com. “因为没有尿素溶液，几天前停下了拖拉机。土地马上就要结冰了，冬天的农活要搞砸了。” 在仁川江华郡种水稻的高哲淳（61岁）9日接受东亚日报记者电话采访时如是说。每年一到十一月拖拉机就用好几天了。为了完成一年的农事，扎稻桔需要拖拉机，在冬季作物栽培之前，进行翻地让土地变软的“旋耕作业”时也是必须的。高某诉苦说：“农协也没有尿素溶液库存，网络也不敢相信，没办法只好停止了所有农活。” 随着尿素溶液紧缺事态的持续，农户也进入了紧急状态。启动2015年以后生产的75马力以上的拖拉机和联合收割机所需的尿素溶液的供给锐减，农用机械也停止了运转。 化肥（肥料）企业的尿素库存也在迅速减少。 因此，以尿素为原料的化肥生产减少，出现了断货现象。在忠南槐山务农的全某（63岁）说：“周围的人说现在不买肥料的话恐怕不行了，所以排队购买了5袋肥料。” 对此，部分地区农协限制了人均可购买的肥料的数量。农协中央会相关人士表示：“虽然到明年上半年为止还有可供应的肥料库存，但是农民的需求突然增加，因此需要管理。” 实习记者申浩英 不久将毕业于高丽大学日语日文学专业

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