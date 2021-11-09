“曾用12埃斯库多买到了5名朝鲜奴隶”. November. 09, 2021 07:13. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “在朝鲜，所有年龄段的无数男女都成为了奴隶。 其中也有美丽的女人。我也曾用12埃斯库多（Escudo•葡萄牙的旧货币单位）买到了5名朝鲜奴隶。” 这是1598年在日本港口城市长崎居住的意大利商人弗朗西斯科•卡莱蒂（Francesco Carletti）撰写的《世界周游记》的一部分。当时，欧洲商人出入的长崎交易了包括朝鲜人在内的日本人、中国人、孟加拉人、黑人等许多人种的奴隶。考虑到黑人男子奴隶的交易价为100埃斯库多，可以看出朝鲜奴隶的价格明显偏低。这是因为壬辰倭乱时倭军拉来了很多朝鲜人，导致在奴隶市场上朝鲜奴隶供大于求。 据推测，当时被强制带到日本的朝鲜人约有10万人。其中一些女性被卖到妓院，与外国商人或船夫打交道。还有跟随他们辗转于澳门、印度等地的朝鲜女性。 最近出版的《大航海时代的日本奴隶》（Sanzini出版社）讲述了16世纪葡萄牙等西方殖民帝国进行的亚洲奴隶买卖情况。葡萄牙人作者、东京外国语大学特任准教授鲁西奥•德•索萨（国际地区学）在书中不仅记录了壬辰倭乱时被带到日本的朝鲜人，还包含了被贩卖到菲律宾、墨西哥等地的日本奴隶记录。 被拉到日本的朝鲜人中，绝大多数是陶工。当时，随着茶道在日本大受欢迎，对茶杯等茶器的需求剧增产生了很大的影响。决定侵略朝鲜的丰臣秀吉（1536~1598年）为了展示自己的权力还建造了黄金茶室。他一边发动战争，一边亲自指示把朝鲜工匠们带回日本。位于日本佐贺县等地的朝鲜陶工们振新了代表日本的“肥前瓷器”。日本以向西方出口约700万件瓷器并获得的巨额利润为基础，得以实现近代化。 长崎还有很多被日本商人绑架的日本奴隶。一名日本人11岁时在大分县被绑架，卖给葡萄牙商人佩雷斯，改名为加斯帕尔•费尔南德斯。当时葡萄牙将犹太教定性为异端，将改信天主教的犹太人也定性为异端。于是，费尔南德斯和主人一起逃往菲律宾马尼拉、墨西哥等地，干起了家务劳动。 佩雷斯从马尼拉购买了朝鲜奴隶加斯帕尔•科雷亚。科雷亚帮主人卖了骨片和十字架混在一起伪造的殉教者遗骸。后来，他证明佩雷斯在天主教中把神圣的圣母像放在床下的事实，后者以异端嫌疑被捕。作者表示：“16世纪大航海时代的亚洲奴隶研究因史料不足，研究未能充分进行。希望通过后续研究，查明他们在历史中的存在。”

한국어