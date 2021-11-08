被选举权扩大至18岁论引争议……应在更重要的问题上集中精力. November. 08, 2021 07:22. . 国民力量党代表（党首）李俊锡6日在青年日纪念仪式上表示，将把国会议员、地方自治团体长、地方议员的被选举权年龄从25岁下调到与选举权年龄相同的18岁。 在美国，联邦总统必须是35岁以上，联邦参议员必须是30岁以上，联邦众议员必须是25岁以上。日本的都道府县等地方自治团体负责人和参议员的年龄必须在30岁以上，众议员的年龄必须在25岁以上。英国、法国、德国等国的选举权和被选举权一致，均为18岁以上。将选举权年龄和被选举权年龄保持一致和提高被选举者的年龄，哪一个更为合适，很难一概而论。 李俊锡代表没有提到40岁的总统被选举权年龄。与在选举权和被选举权年龄上存在差异的其他国家相比，40岁也有些高。在总统被选举权年龄保持不变的情况下，降低国会议员等的被选举权年龄，这种进一步拉大差距的想法，令人怀疑其对该这一事宜有没有系统性的理解。 地方选举将于明年6月举行。首先从地方政治开始，给年轻人更多参与机会，毋庸置疑非常值得提倡。但是，自治团体负责人的权限和责任与地方议员存在差异，而且即便是自治团体负责人，广域团体和基础团体之间也存在差异，但无视这一差异、一律降低被选举权年龄的做法是否妥当，还是个疑问。如果真有必要，就应该单独讨论地方议员被选举权的年龄。 国会选举要到2024年4月才能举行。没有理由根据地方选举日程来决定国会议员被选举权的年龄。而且，国会议员被选举权年龄也要和总统被选举权一并进行调整，以免两者间的差距进一步拉大。在主要政党的总统候选人刚刚被确定、正式进入总统选举局面的现在，相比因被选举权年龄争议而分散关注，更应该把焦点集中在经济和安保相关的更重要的焦点上。

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