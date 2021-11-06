“嘎嘎”的鹅叫声拯救了罗马. November. 06, 2021 07:11. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 公元前390年，罗马遭到统治高卢（法国）北部地区的塞农人（Senones）的攻击。接连败给塞农人的罗马人被困在罗马卡比托利欧山丘（Collis Capitolinus•意大利罗马七座山丘之一，也是最高的一座）上。有一天深夜，塞农人偷偷潜入卡比托利欧山丘，试图攻击罗马人……突然，“嘎嘎”的声音打破了夜晚的寂静。被嘈杂的声音惊醒的罗马人察觉到了入侵危机，好不容易击退了敌人。 罗马的功臣是鹅。在赫拉神殿里养的鹅发现入侵者后开始嘎嘎大叫。领地动物鹅在自己领地内发生危险时发出声音。听觉和视觉发达的鹅拯救了罗马。 公元前525年，波斯入侵埃及，在士兵的盾牌上画了一只猫。这是对像神一样崇拜猫的埃及人的弱点的攻击。最终埃及在战争中战败，成为波斯的附属国。1959年，政治家菲德尔•卡斯特罗（926∼2016年）在古巴发表了演说。他在演讲的中途放飞了一只白鸽，但鸽子飞回到了卡斯特罗的肩膀上。古巴人被象征和平的鸽子留在卡斯特罗身边的场面感动，纷纷开始支持卡斯特罗。 像这样这本书介绍了对世界史产生巨大影响的动物。每个动物都有5页左右的小故事，具有很高的可读性。如果对历史和动物感兴趣的人阅读这本书，就会学到很多琐碎而有趣的知识。

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