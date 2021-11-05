李仁荣：“如果朝鲜作出决断，教皇有可能访朝”. November. 05, 2021 07:28. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韩国统一部长李仁荣（照片）4日表示，“朝鲜的对韩、对美信息正在具体化”，流露出对恢复韩朝、朝美对话的期待。陪同文在寅总统巡访欧洲的青瓦台高级官员就朝鲜国务委员长金正恩之前的表态评价为“意义不小”。任期末，文在寅政府似乎在全力重启与朝鲜的对话。 李仁荣当天接受KBS电台采访时表示：“和上半年不同，进入下半年以后，朝鲜对韩、对美信息的频率有所提高。有必要关注对话基调是否进一步增加。”他还表示：“如果朝鲜作出决断，明显存在教皇方济各访问朝鲜的可能性。” 青瓦台高层负责人当地时间3日在文在寅巡访欧洲最后一站匈牙利与记者见面，对朝鲜对终战宣言的反应赋予了意义。该负责人表示：“金正恩委员长是首次对外提及终战宣言。应该以韩美关于终战宣言的磋商为基础，寻找同朝鲜进行谈判的余地。” 此前，金正恩9月29日在第十四届最高人民会议第五次会议上表示：“如果把成为猜疑和对抗导火索的因素放任不管，即使宣布战争结束，敌对行为也会持续下去。”他是在说，如果不采取取消对朝敌视政策和双重标准，终战宣言就没有意义。虽然韩朝围绕终战宣言的分歧不小，但青瓦台认为金正恩谈及终战宣言本身就有意义，为重启对话烧了一把火。

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