帕劳陷入“水淹危机”，总统怒言“干脆炸平算了”. November. 05, 2021 07:30. by 任寶美 bom@donga.com. 因气候变化导致海平面上升而面临水淹危机的南太平洋岛国帕劳共和国的总统小苏兰格尔•惠普斯（53岁）主张，“如果消极应对气候变化的发达国家不给我们提供帮助的话，那么干脆炸平我们国家的岛屿吧”，引发了热议。马绍尔群岛、马尔代夫、萨摩亚等面临类似危机的国家也纷纷参与其中。 据《卫报》等媒体报道，当地时间2日，在英国苏格兰格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会（COP26）首脑会议上，惠普斯在演讲中向20个主要国家（G20）的首脑们表示：“缓慢而痛苦的死亡没有品位。我们正在溺水而死，唯一的希望就是你们手中的救生圈”，并敦促现在立刻行动起来。他批评发达国家说：“我们注定会慢慢消失，如果你们坐视我们的痛苦袖手旁观，不如干脆轰炸我们的岛屿算了。” 惠普斯总统还向ABC广播就自己使用过激用语的理由解释说：“从如果(阻止气候变化的)希望不存在，现在结束还比较好的意义上说，干脆轰炸算了。” 与帕劳处境相似的邻国马绍尔群岛也参与其中。代替总统出席此次COP26会议的马绍尔群岛环境特使蒂娜•斯特吉诉苦说自己站在气候变化危机的最前线。她说：“任何人都不能让一个国家在这个世界上彻底崩溃。”世界银行在最近的报告书中把马绍尔群岛列为因气候变化而面临水淹危机的排名最靠前的国家之一。 印度洋岛国马尔代夫的前总统穆罕默德•纳希德在接受《卫报》采访时表示，产业化之后，如果地球温度上升幅度超过1.5度，马尔代夫就会消失。他提高声音表示：“就遏制工业化之前1.5度以内的协议，我不会妥协。我们不能签署类似自杀行为的协定。”他特别就世界上最大的碳排放国中国强烈批评说，“就像欧洲过去做的那样，他们会认为毒杀地球是自己的权利。” 国际环境团体“太平洋气候战士”成员、萨摩亚出身的环境运动家布里安娜•普鲁恩呼吁各国予以关注说：“我们不是气候危机的‘牺牲者’，而是‘斗士’。只要能拯救太平洋，就能拯救世界。”

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