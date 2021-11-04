“露营行李带的越少，休息的时间就越多”. November. 04, 2021 07:23. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. “去露营的时候不会分别准备切菜板和盘子。切菜板也可以起到盘子的作用。” 最近发行随笔《小露营，我要出门了》（人文主义出版社）的旅行作家李秀贤的（36岁）上月19日接受东亚日报的电话采访时表示：“不硌背的背囊用背垫在寒冷的露营地，可以成为优秀的坐垫”，并做出了上述表示。 据他而言，越沉浸于露营，行李就越来越少。9年前首次开始露营的时候，享受了背囊里装满行李的野外背包旅行（把露营装备放进去，解决住宿和饮食）。当时打包行李就需要3个小时，但现在30分钟就足够了。她在新书中介绍了此前习得的“小露营”经验。 “不能忘记露营的目的是休息。我们要尽量减少收拾行李的时间和在露营场布置和撤走的时间，这样我们才能充分享受在大自然中休息的时间。” 最近，作家每到周末就四处去露营。她说，刚开始露营的人会因大规模的用品感到疲倦，真是令人惋惜。露营用品越多，摆放或重新整理露营用品的时间就会越长。她说：“到露营场一看，我们夫妇放下行李休息了一段时间之后，很多人都还在准备装备。” 当然，并不是有“有些露营用品是必需的，有些应该扔掉”的正确答案。只是她说想增加露营族的备选选项。她解释说：“一般认为帐篷是必需的，但根据情况可以用吊床或凉棚代替。” 食材过多也是负担。她说露营料理应准备得轻便，而且最好少动手。在山中享受的烤肉派对固然好，但把材料放在小平底锅里加热即可的迷你披萨或烤布里干酪是最好的选择。她说：“脱离日常生活的体验是露营的乐趣所在。比起吃泡菜汤或烤五花肉，做简单却有特色的菜肴更让人开心。”

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