“建立韩日经济合作平台，扩大交流”. November. 03, 2021 07:29. by 林賢錫 lhs@donga.com. 两国经济界人士呼吁，为改善僵化的韩日关系，应该通过经济合作打开突破口。 2日，在首尔中区乐天酒店和东京大仓酒店举行的第53届韩日经济人会议上，大韩商会会长崔泰源表示：“应该构建两国经济界层面的合作平台，扩大合作关系的广度和深度。如果两国经济界齐心协力解决问题，也会对恢复政治外交关系做出贡献。” 作为韩方代表团团长出席会议的韩日经济协会会长金润（三养控股公司会长）表示：“以日本新内阁的成立为契机，韩日经济人应该进一步加强战略伙伴关系。” 韩日经济人会议是讨论两国经济、文化交流的会议，自1969年首次举行会议以来，每年都举行。今年由于受到新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，召开了通过视频连接首尔和东京的非面对面会议。日方团长、日韩经济协会会长佐木幹夫（三菱商社前会长）回应说：“两国经济交流的扩大不仅会提高和发展经济竞争力，还会加强两国之间的纽带关系。”

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