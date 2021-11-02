记录造就历史的胜利者. November. 02, 2021 07:31. . 经常听到有人说，所有的历史都是胜利者的历史。这话不完全对，但它的意思有概然性。在战争史上，大部分记录是胜利者一方的记录。即便如此，这句话也可以说是错的。事实上，它取决于胜利者记录中的胜利者、胜利的标准是什么。于是就有了这样的话：留下纪录的人才能成为历史的胜利者。 在过去的历史学中虽然有过这种倾向，但以没有记录为由无条件否认，这是错误的方法。比如旧石器时代的人只使用石器吗？不是的。可能还使用了木器。也有可能不是住在洞穴里，而是用木头和皮革在野外搭帐篷生活。但木头和皮革都腐烂了，所以没有发现这种痕迹。曾经也有过以没有证据为由不承认这一事实的时代。这是“证据主义”的误用。 我也相信旧石器时代的人使用了树木和帐篷。我认为这一点可以载入史册。但是如果叙述成“使用了这种木头工具，用木头削成刀进行了战争”的话，那就越线了。就算有这种感觉，在没有证据的情况下也不能那样说。因此，记录非常重要。战争史上更是如此。昨天，记者见到了90多岁的韩国战争参战勇士。据说是机关枪射手。在不远的20世纪中期发生的韩国战争中，应该广泛、详细、专门地收集他的证词，但这项工作却没有开展。 如果这么说，就会得到“也做了不少”的回答。确实如此。但这还不够。最晚也应该在上个世纪90年代开始这项工作。到现在说这些话，也已经晚了。在上个世纪90年代，我个人没有能力，也没有能力寻求帮助。现在说出这样的话，是希望我们的社会知道对记录投资的价值。 历史学者

한국어