韩美发现朝鲜“准备再次发射潜射导弹”……“北纬38度”称“卫星照片显示征兆”. November. 01, 2021 07:27. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩美情报部门在朝鲜咸镜南道新浦地区发现了疑为准备再次发射潜水艇发射弹道导弹的情况，正在密切关注相关动向。 军方消息人士31日表示：“从几天前开始，卫星和侦察机等韩美监视战斗力正在追踪监视新浦造船厂一带的潜射导弹相关动向。”据称，捕捉到了潜艇、驳船、起重机等试射潜射导弹所需的设施和装备的动向。 韩美情报部门认为，朝鲜很有可能再次发射上个月19日在新浦附近海域安装在新浦级（鲸鱼级）潜艇上试射的新型潜射导弹。据认为，朝鲜将前往更远海域发射新型潜射导弹，进行低高度精密打击等实战性能测试。朝鲜上个月19日发射的新型潜射导弹高度达60千米，飞行约590公里。有分析认为，像从地面发射的朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）一样，可以在降落阶段通过拉升躲避拦截，是“海上版伊斯坎德尔导弹”。 美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”当地时间29日表示，以上个月28日拍摄的新浦造船厂的卫星照片为基础，捕捉到了追加试射潜射导弹的动向。据称，“鲸鱼级试验用弹道导弹潜艇（SSB）”周围持续的活动与准备进一步试射的情况一致。 “鲸鱼级SSB”是上个月19日试射新型潜射导弹的潜艇。朝鲜称，该潜艇为“8·24英雄舰”，自2016年试射“北极星-1型”潜射导弹后，时隔5年再次成功发射新型潜射导弹。 “北纬”38度认为，造船厂的移动式起重机停在试验用驳船旁边，可能是为了在潜水艇或驳船上装载导弹发射井。另外，据判断，驳船中央的旋转式圆盖被拆除，也是为了准备追加试验，以设置导弹发射井。

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