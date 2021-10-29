受全球供应难的影响中美物价持续上涨，韩国进口物价也亮起红灯. October. 29, 2021 07:33. by 兪載東 jarrett@donga.com. 受全球范围内的供应大乱的影响，美国和中国等全球经济的通货膨胀压力正在增大。面临严重的招聘难和供应链危机的美国企业因无法承受费用的增加，正在接连上调产品价格。最近遭受电力难和原材料价格暴涨直接打击的“世界工厂”中国的物价也大幅上涨。在中国的通货膨胀扩散到全世界的危险增大的情况下，韩国的进口物价也进入了紧急状态。有人预测说，随着供应链危机阻碍经济复苏，美国第三季度(7至9月)的经济增长率仅为前一季度的一半水准。 27日(当地时间)，据《纽约时报》(NYT)和《路透社》等媒体报道，当天公布第三季度业绩的美国主要企业一致预告将上调产品价格。也就是说，将原材料和人工费上涨带来的费用增加部分最终转嫁给消费者。 快餐连锁店麦当劳表示，为了反映人工费和原材料价格的上涨部分，今年将把产品价格上调6%左右。据悉，麦当劳因招聘难，今年的人工费已经上涨了10%以上，食品材料和其他材料的价格也最多增加了4%，正在承受费用压力。为应对物价上涨，已经将产品价格上调1.5%的食品企业Kraft Heinz表示，明年也将继续保持这种价格政策基调，暗示了进一步上调价格的可能性。可口可乐也在当天公布业绩时表示：“如果人工费和物流费用保持较高水平，可以根据需要上调价格。”全球制造企业3M也表示：“聚丙烯等原材料费用和人工费面临上涨。为应对通货膨胀和供应链压力，将上调产品价格。 企业之所以出现这种上调价格的现象，主要原因是最近出现了罕见的人力难和供应链危机。在美国，每月招聘人数持续超过1000万人，需要很多人手，但由于真正做事的人不足，各企业争先恐后地提高工资。另外，随着港口和陆地物流出现瓶颈现象，企业对单价较高的航空货物的依赖度提高，甚至出现了干脆启用自己的货船的企业。

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