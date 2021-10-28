“与新冠共存”实施在即，韩国再次出现流行的迹象……“再次转为增加趋势”. October. 28, 2021 07:32. by 李智允记者 asap@donga.com. 在11月“与新冠共存（阶段性恢复日常生活）”即将开始之际，新冠疫情再次流行的忧虑正在增大。据统计，27日新确诊患者达1952人。仅过一天，确诊人数就比前一天（1266人）增加了近700人。 防疫当局解释说，国内的新冠流行再次转为增加趋势。中央事故处理本部社会战略班长孙英来27日在新闻发布会上评价说：“最近3周呈减少趋势的确诊人数进入本周后再次逐渐增加，出现了‘反弹’现象。”防疫当局认为，原因是期待恢复日常生活、放宽私人聚会限制、冬季室内活动等。 由于即将迎来年轻人聚集的万圣节（10月31日），防疫管理进入了紧急状态。保健福利部长权德哲表示：“在周末万圣节即将到来之际，违反防疫守则的行为可能会增加。”万圣节的第二天是转为“与新冠共存”的第一天。因此，越来越多的人担心周末聚会等会增加。 也有人担心新冠疫情和流感同时流行的“双流行”。中央防疫对策本部流行病学调查分析团长李相元表示担忧说：“新冠感染症和流感是症状相似的呼吸道病毒疾病。如果发烧患者到医院就诊，很难鉴别，可能很难应对。”因此，防疫当局将于28日发表“加强针”等11、12月疫苗接种计划。同时还将嘱咐60岁以上的人积极参与加强针接种。 将于29日确定的“与新冠共存”履行计划最终案中，预计将包含服用口服药剂相关内容。预计将具体公开口服药剂已确保的剂量和对象等。前一天，总统秘书室室长刘英敏在国会运营委员会国政监查中表示：“计划购买40万人份左右的口服药剂。”

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