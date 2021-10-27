11月1日起，将恢复使用外出就餐和住宿等9种消费优惠券. October. 27, 2021 07:20. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韩国政府将于11月1日将新冠防疫措施转变为“分阶段恢复日常生活”，并在外出就餐、住宿、演出等9个领域恢复使用打折的消费优惠券。消费优惠券去年因新冠疫情的扩散而停止使用，但防疫形势发生变化后，为了促进第四季度（10月∼12月）的消费，决定重新实施该制度。到年末为止，剩余的2282亿韩元规模的消费优惠券将被发放。 经济副总理兼企划财政部长洪楠基26日在政府首尔办公大楼举行紧急经济中央对策本部会议时表示：“从11月初开始分阶段恢复日常生活时起，将全面恢复使用消费优惠券。” 消费优惠券将在外出就餐、住宿、旅行、体育、电影、展示、演出、观看职业体育、农水产品等9个领域发放。以前，为了预防新冠疫情扩散，外出就餐和演出、农水产品优惠券只能在网上使用，但从下个月开始，线下也可以使用。政府从去年起通过补充预算，准备了5528亿韩元规模的消费优惠券，但由于用处受到限制，执行率仅为59%。 在外就餐优惠券如果用卡结算2万韩元以上3次，第四次可以优惠1万韩元。体育优惠券是指，如果每月使用健身房等室内体育设施8万韩元以上，可以把费用降低3万韩元。 演出优惠券在Ticketlink等预购时每人可便宜8000韩元，电影优惠券在多功能剧场网站预购时每人可便宜6000韩元。住宿券方面，在Interpark等50多家旅行社网上预约时，如果超过7万韩元就优惠3万韩元，7万韩元以下可优惠2万韩元。职业体育优惠券将减免门票的50%（最多7000韩元）。博物馆和美术馆也分别有3000韩元和5000韩元的优惠。 旅行优惠券则是如果预付国内旅行提前预约打折商品，就给予40%折扣的制度。考虑到旅游业界的困难，将折扣率从当初的折扣率（30%）小幅提高。不过，考虑到旅游商品的制度准备时间，旅行优惠券要到11月中旬开始使用。政府计划在本月底通过文化体育观光部网站和各信用卡公司、预售处公布包含详细消费优惠券使用方法的资料。消费优惠券在准备好的预算用完后就会终止。

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