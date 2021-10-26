林容汉的战争史. October. 26, 2021 07:35. . 雅典近海有一个叫艾吉那的岛。登山就能看到艾吉那岛。在比雷埃夫斯港乘坐客轮，30到40分钟就能到达。虽然对韩国游客来说鲜为人知，但据说雅典人作为周末野餐场所和避暑胜地颇为喜爱。 虽然现在很和平，但在雅典的成长期，两个城市为了海上贸易霸权展开了关乎国运的对决。在海上贸易方面领先的是艾吉那。根据希罗多德的历史，战争的发生是因为神殿里的神像。这尊神像是用雅典的橄榄树制作的，雅典人认为是自己的，想擅自拿走，结果发生了战斗。爱琴海从很久以前开始就区分贸易船和海盗船。艾吉那的三橹快船似乎也经常袭击雅典附近的村庄。由于海盗和报复，类似的事件可能发生了无数次。 但这次事件却导致了意想不到的结果。雅典的兵力全军覆没，只有一人生还。于是牺牲者们的妻子围住了他。妻子们对他独自活着回来感到愤怒，用掩裣衣服的胸针刺伤了那个男人。也许因为是青铜所制，胸针比现在大，更接近凶器。他被胸针刺死了。夫人们的愤怒可以理解，但这种报复不是正当的行为。但是，以男性优势社会而闻名的雅典男性也不忍心处罚这些女性。决定放弃已经死了的人，以防止出现新的牺牲者。他们一下子扔掉了希腊传统服装，引进了不用胸针就能穿的小亚细亚式服装。 这一荒唐的故事给我们带来了什么教训？很多人说传统不能轻易改变，也不能改变。但如果事关生命呢？是不是因为主张传统不变的人，并不知道胸针也可以成为凶器的事实？

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