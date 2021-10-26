此次WS是迫切需要冠军的选手们的比赛场地. October. 26, 2021 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. 进入美国职棒大联盟世界大赛(WS)的球队既不是本赛季取得最多胜场数的球队(旧金山巨人队•107胜)，也不是年薪最高的球队(洛杉矶道奇队•2.41亿美元)。这是充满要夺冠理由的“迫切”球队之间的对决。拥有无论谁获胜都会流泪的故事的两支球队在独木桥上相遇，但冠军奖杯只有一座。 亚特兰大勇士队在分区(国家联盟东部赛区)获得8次冠军，在联盟中获得5次冠军的90年代气势汹汹。但是最近20多年来，感觉距离顶峰一直很遥远。这是亚特兰大队自1999年以后时隔22年，也是进入21世纪以后首次登上WS舞台，自1995年以后，时隔26年球队将再次向冠军发起挑战。 在冠军赛(CS)上，成为战胜“巨舰”道奇队的先锋大将的埃迪埃•罗萨里奥(30岁)有很多故事可讲，正如在漫长的岁月里吃了“眼泪沾湿的面包”的亚特兰大勇士队。明尼苏达队的特级希望之星出身的罗萨里奥在2017~2019赛季3年间，平均击球率0.284，轰出28记本垒打、88打点，是一名出色的主力外野手。但是去年停滞不前(击球率0.257)的他因为负担薪资空间，作为“Non Tender”(没有接到所属球队的续约提议的选手)被明尼苏达队放走了。 虽然拼命与克利夫兰队签订了1年短期合同，但因腹部肌肉受伤而陷入了苦战。在7月末转会最后期限即将到来之际，外野出现大漏洞的亚特兰大队抱着试一次，反正也没损失的心态引进了罗萨里奥，这最终成为了“神之一手”。在与道奇队的CS比赛中，罗萨里奥以0.560的击球率(25个有效击球，14个安打)、3记本垒打、9打点的出色表现，带领球队进入了WS。 而亚特兰大队的决赛对手休斯敦太空人队中有一位韩国棒球迷很熟悉的选手。他就是从2015年开始连续5个赛季驻扎在乐天队投手踏板的布鲁克斯•雷利(33岁)。2019赛季结束后，挑战美职棒大联盟的雷利去年与辛辛纳提红人队签约，但只留下4场比赛平均责任失分9.00的凄惨成绩就被放走。但是身披休斯敦队战袍起死回生(17场比赛平均责任失分3.94)的他成功与球队续约。在名将贝克主教练(72岁)的信任下，他发挥了左手击球手专家的作用。在与波士顿红袜队的冠军赛中，他也以3场比赛3局失1分的成绩报答了主教练的信任。 休斯敦队在2017年获得WS冠军后，因涉嫌盗取信号而总经理、团长被解雇等，球队曾长时间陷入一片混乱。去年执掌球队指挥棒的贝克自担任旧金山队主教练的2002年后，时隔19年再次登上WS舞台，瞄准了唯一没有拿到过的WS冠军奖杯。 在27日进行的WS第1场比赛中，休斯敦太空人队和亚特兰大勇士队分别派出了弗兰伯•瓦尔德斯(28岁)和查理•莫顿(38岁)担任先发。2002年加盟亚特兰大队，2017年成为休斯敦队首次夺得WS冠军的一员的莫顿，作为选手，在职业生涯黄昏的时候穿上了新秀球员时期穿的队服，将面对老东家。

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