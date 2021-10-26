朴泰正女士升天. October. 26, 2021 07:36. by 龙仁=刘彩妍记者、龙仁=实习记者延世大学政治外交系4年级学生李采完 ycy@donga.com. 安重根义士的侄媳妇朴泰正女士23日去世。享年91岁。 故人25日被安葬在安葬安重根义士的侄子、她的丈夫安珍生的京畿龙仁市天主教墓地。在丈夫安珍生1988年先行离世后，故人30多年来一直与贫困和病魔作斗争。故人7月因肺炎病情恶化，3个月后去世。遗属们因为没有经济能力而没能设置灵堂。故人最后走的路上，只有包括采访团在内的16名吊客和2个花环。 故人在首尔大学英文系3年级就读时，先在外国公司工作，后于1954年与安重根义士的弟弟安正根义士的儿子珍生结婚。当时，故人的英语和法语实力非常出色，甚至超过了教授。安珍生在意大利杰诺玛工程大学成为首位获得造船工程博士学位的韩国人。 安珍生从1962年开始外交官生涯，故人和两个女儿也在海外生活了很长时间。但是，安珍生在1980年担任外交安保研究院本部大使时，被全斗焕政权强制解职，后患上了脑梗塞，家道开始没落。据说，积攒下来的家产几乎都用在了治疗费上。 据说，安珍生对因独立运动叙勋等持消极态度，认为“不能因为父亲的独立运动业绩而让我受益”。但是故人在看护丈夫的同时，找到公公的独立运动记录，提交给了相关机关等，积极展开了活动。在故人的努力下，安正根义士在1918年大韩独立宣言上签名等功绩得到认可，1987年被授予独立章。 与病魔作斗争的安珍生1988年去世后，故人等家人饱受生活之苦。由于没有特别的职业或收入，包括基础年金和家庭支援费等约100万韩元，是故人和两个女儿、孙女禹成和（音，35岁）四口人一个月的生活费。 故人最后的安身之所是首尔市阳川区的49平方米（15坪）租赁公寓。就连这一住处，在首尔住宅城市公社要求上调租金时，也因为找不到上涨的部分，只能向周围的人伸手求助。故人的孙女禹成和说：“我一直以接受周围人的帮助或以房子为担保收取债务的方式生活下来。” 当天出席出殡仪式的一名亲戚表示：“故人的家人在安重根义士遗属之间也是‘疼爱的手指’。因为生活太贫困，家人也都伸出了援助之手。”2017年本报报道了故人一家的不幸遭遇后，有慈善人士表示要捐赠房子，但故人拒绝说：“请用在更困难的人身上。” 故人在安重根义士义举日（10月26日）112周年前3天去世。故人的大女儿安基秀也于今年3月去世，安正根义士的家人只剩下故人的二女儿基丽和孙女成华两人。生前帮助故人的延世大学教授李钟秀表示：“收到故人一生珍藏的安重根、安正根兄弟拍摄的照片胶卷，正在试图进行特殊冲印。两位义士的遗骸也没有得到收殓，在这种情况下，这将成为重要的史料。”

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