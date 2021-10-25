“独岛成了竹岛？”安重根义士的呵斥. October. 25, 2021 07:21. by 金润伊记者 yunik@donga.com. “辛辛苦苦捍卫国家的独立运动家们如果知道现在独岛标记错误，该有多痛惜啊。” 25日迎来“独岛之日”，李济锡广告研究所将与韩国网络外交使节团（VANK）一起，为纠正海外网站的独岛、东海地名标记错误，举行鼓励市民参与的国内外活动。此次活动将以抗日独立运动的象征性人物安重根、尹奉吉、柳宽顺烈士出现在海报上，拿着智能手机或电脑传达“发现世界各地的独岛、东海错误并予以纠正”的信息等独特的方式进行。 市民们只要利用智能手机等扫描海报中的二维码，就会直接连接到VANK网站，接受举报独岛、东海错误并要求纠正的方法介绍。制作广告的李济锡说：“举报国外网站标记错误并予以纠正，宣传这是与100年前的独立运动家一样、有着保卫国家意义的市民参与活动，以烈士们为榜样”，相比简单高喊‘独岛是韩国领土’口号，提出了更具体的解决方法。” VANK强调，世界各地的国际机构和政府、谷歌等门户网站上把东海称为日本海、称独岛为竹岛的网络地图的情况仍然很多，因此需要市民的积极参与。最近，联合国在面向全世界运营的地理信息网站内的地图上单独标记东海为“日本海”的事实被公开，引发了争议。 该活动将在VANK、李济锡广告研究所的在线网站、社交媒体上并以线下海报等形式进行。

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