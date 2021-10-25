首尔市举办“应对气候变化的全球市长论坛”. October. 25, 2021 07:21. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首尔市24日表示，将从26日开始以非面对面的方式举行为期两天的“应对2021气候变化的全球城市峰会市长论坛”。 该活动的宗旨是，全球城市共同分享可以积极应对“后新冠疫情”时代持续的气候危机的实践课题。今年论坛的主题是“通过碳中和克服气候危机”。今年是制定发达国家温室气体减排目标的《京都议定书》结束的同时，开始履行敦促到2050年为止 “脱碳”的《巴黎协定》的一年。首尔市计划以此次论坛为契机，积极应对气候危机，为实现碳中立，与全球城市一起齐心协力。 共有14个国家的15个城市参加论坛，共享各城市温室气体减排的优秀事例。第一天，首尔市市长吴世勋致开幕词后，联合国气候变化框架公约第26届缔约国大会举办国英国的驻韩英国大使馆副大使尼克•梅塔将介绍相关内容。第二天将进行建筑物、资源循环、市民参与等各领域温室气体减排方案和应对气候变化努力相关的发表及讨论。 活动将在首尔市YouTube频道进行现场直播。详细的节目及演讲信息可以通过网站(smfcc.kr/korean)予以确认。

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