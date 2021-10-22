韩国首枚运载火箭“寰宇”号成功，向宇宙迈出了一大步. October. 22, 2021 07:28. . 用韩国技术开发的首枚运载火箭“寰宇”号（KSLV-∏）昨天下午在全罗南道高兴郡罗老航天中心发射升空。“寰宇”号经过一级火箭、整流罩、二级火箭的分离，将搭载在三级火箭上的1.5吨模拟体卫星送入轨道，取得了完美的成功。由此，韩国成为世界上第七个用自己的运载火箭将卫星发射到轨道上的国家。 “寰宇”号是韩国独自完成从设计到开发、制作、发射等全过程的第一个运载火箭，首次发射即取得了成功。在世界宇宙火箭开发历史上，首次发射的成功率为28%左右。在一级火箭上使用俄罗斯发动机的“罗老”号也经过两次失败，在第三次尝试后终于成功。此次“寰宇”号也考虑到失败的可能性，搭载了模拟卫星而不是实物。“寰宇”号的一次成功不能不说是展示韩国技术优秀性的壮举。 韩国是晚些时候投入宇宙开发的后来者。这是因为韩半岛周边复杂的安保环境带来的诸多制约因素。特别是，韩美导弹方针长期以来成为阻碍韩国军事用导弹开发和民间火箭开发的枷锁。此前经过多次修改，开辟宇宙开发之路的导弹方针以今年5月的韩美首脑会谈为契机全面解除。这也打开了参与美国主导的探月计划《阿耳特弥斯协议》的道路。 此次“寰宇”号的成功将成为韩国迈向宇宙强国的第一步。韩国现在不仅将确保固体发动机运载火箭技术，还将正式着手各种军民人造卫星和韩国型全球定位系统事业、宇宙材料、零部件、装备的开发等。因为这是需要巨额费用和高度技术力的产业，所以韩国还有很长的路要走。但是宇宙空间就像其无限性一样，为韩国的未来提供无限的成长机会，因此没有理由犹豫。 宇宙产业不仅向卫星、运载火箭、宇宙观光，还向航空移动、宇宙网络、宇宙垃圾处理等领域无限扩张。宇宙强国的抢占竞争也已经非常激烈。美国超越了国家安全和技术竞争的层面，开启了民间宇宙旅行时代，中国凭借独自建设宇宙空间站、登陆月球背面、抵达火星等惊人成果，正走向“宇宙崛起”。韩国也以“寰宇”号的成功为基础，确认了基础体力，因此应该充满力量地飞翔。

한국어