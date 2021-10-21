宋永吉称“幸亏不是核、远程导弹”，朝鲜瞄上的就是这种“精神胜利”. October. 21, 2021 07:20. . 共同民主党代表（党首）宋永吉昨天在广播节目中就朝鲜发射潜艇发射弹道导弹一事表示：“没有进行远程导弹（发射）和再次核试验，是不幸中的万幸。”他还说：“也因为是在韩国的试射潜射导弹受到了刺激。对话的必要性进一步提高。”朝鲜媒体称，“这是采用了侧面机动和滑翔跳跃机动等改进了的操纵诱导技术的新型潜射导弹，”展示了潜艇发射成功的事实。 宋永吉因为荒唐的涉朝发言引发争议已经不是一两次了。就去年朝鲜炸毁南北联络事务所一事，宋永吉曾表示：“有谁是不开炮的？”他上个月访问美国时表示，“美国一直说不会补偿坏的行动，但可取的行动应该有补偿不是吗？”他还以朝鲜自2017年年底以来克制核武器和远程导弹试验为由，提议考虑恢复开城工业园区等相应措施。 按照朝鲜的说法，此次发射的新型潜射导弹已经超越了用于秘密突袭的潜射导弹本身的威力，在飞行过程中也可以左右、上下机动，事实上已经达到了无法拦截的水平。除最近成功开发的韩国以外，潜射导弹是搭载只有拥核国家才有的装载核弹头的战略武器。朝鲜在非法开发这种可怕的武器的同时，还声称是加强正当的国防力量，并谴责将其规定为“挑衅”的韩美“双重标准”。 尽管如此，就连韩国政府也似乎同意朝鲜的主张，没有将发射导弹定性为“挑衅”。宋永吉代表的发言既是政府低姿态的延续，也是朝鲜无理主张的延续。强盗杀人犯的偷窃不是罪，没有抢劫就已经很幸运了，所以要给予奖赏。如果是这样，无异于为了逃避现实而欺骗自己的“精神胜利”。朝鲜的目标难道不正是这种自暴自弃式的合理化吗？

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