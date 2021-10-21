温饱生活. October. 21, 2021 07:20. . “狗命乃好命”是羡慕遇见好的主人日子过得豪华平安的狗时使用的用语。这也是在生活艰辛时发牢骚说出的话。19世纪法国画家阿尔弗雷德•德勒(Alfred Dedreux)的画中出现了谁都羡慕的狗。吃饱喝足后，放松休息的样子就像人一样。画家为什么把狗描写得像人呢？这是对特定人的讽刺吗？ 德勒是著名建筑家的儿子，托画家叔叔的福，从13岁开始向浪漫主义美术巨匠泰奥多•杰里科学习绘画。受老师的影响，他对动物产生了兴趣，他以马画和暗喻动物的双重肖像画大受欢迎。他受到喜欢骑马和打猎的拿破仑三世的宠爱，还接到喜欢狗的英国维多利亚女王的绘画订单，以动物画家而闻名。 这幅画是在画家名声达到顶峰的47岁时画的。画面中，一只胖乎乎的巴哥犬坐在松软的安乐椅上。后腿叉开，前腿优雅地叠放着，背舒服地靠在椅子上。铺着蓝布的桌子上放着喝了一半的酒杯和吃的零食，读着的《费加罗报》掉在了地上。一看就是富有、很有教养的狗。看它胖乎乎的肚子，既像在打盹，又像白天喝醉了酒。看起来比一般人的命都好，甚至让人羡慕。实际上狗不能读报纸、喝酒。这是暗喻身份高的权力者或富裕的知识分子的双重肖像画。 得到贵族和王族赞助的画家画讽刺特定权力者的画并非易事。德勒在巴哥犬脚下画了一只黑猎犬作为自己的替身，如是问道。“权力者啊，为什么不学习世界呢？为什么不为百姓工作呢？如果满足于温饱的生活，和狗有什么区别”。

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