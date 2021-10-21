日本30年间工资原地踏步，在众议院选举之前“分配以后再说”的舆论. October. 21, 2021 07:21. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 面对31日举行的日本众议院选举，20世纪90年代初泡沫经济崩溃后，日本“失去的30年”的低增长再次受到关注。也有人指出，各党的选举公约中没有展现增长战略。 《朝日新闻》20日在头版刊登了题为《30年来没有增加的工资》的报道。经济合作与发展组织的调查结果显示，以考虑物价水平的购买力评价为准，日本2020年的年均工资为38514美元（约4500万韩元），在35个成员国中列第22位。从1990年开始的30年间，日本的工资只增长了4.4%。相反，同期韩国剧增90%，美国上涨47.7%，英国增长44.2%。韩国的年平均工资数额已于2015年超过日本，差距正在越来越大。去年，韩国比日本每年多38万日元（约390万韩元）。 日本的工资之所以没有增加，是因为雇用质量恶化，非正规职劳动者从20世纪90年代的20%增加到最近的两倍。也有分析认为，这是因为泡沫经济崩溃的创伤。庆应大学商学院副教授山本勋在接受《朝日新闻》采访时表示：“20世纪90年代泡沫经济崩溃时，企业因大规模解雇和削减工资而受到批评。即使最近业绩好转，也有克制上调工资，以便在危机时阻止解雇和下调工资的倾向。” 从日本经济整体来看，活力也在下降。据国际货币基金组织称，日本去年的名义国内生产总值仅次于美国和中国，居世界第三位。但与1990年相比，美国的国内生产总值增至3.5倍，中国增至37倍，而日本仅增至1.5倍。世界排名第四的德国增加了2.3倍。 2012年12月上台的安倍晋三政权通过大规模向市场提供日元的“安倍经济学”谋求经济增长。当时1万日元左右的日经平均股价最近上升到了3万日元上下，企业业绩也得到了改善。但仍未能摆脱低增长。《朝日新闻》指出，其原因是“企业的增长战略失败”。日本企业没能果断地挑战新事业，生产效率也下降了。据日本生产性总部的调查结果显示，2000年居世界首位的日本制造业的生产性到2018年跌至第16位。《朝日新闻》强调：“在众议院选举中，朝野党派主张加强对中低收入阶层的分配，因此需要摆脱低增长的增长战略。”

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