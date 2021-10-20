“足球迷”教皇收到梅西的球衣后“笑容满面”. October. 20, 2021 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. “足球迷”方济各教皇收到“足球之神”里奥内尔•梅西(34岁•巴黎圣日耳曼队)的球衣礼物后露出了灿烂的笑容。 19日，据《路透社》等媒体报道，为纪念教皇厅和法国重新建交100周年而访问梵蒂冈的法国总理让•卡斯泰克在会见方济各教皇时，将梅西的巴黎圣日耳曼(PSG)队服交给了他。PSG队服上印着梅西的亲笔签名，并被装在相框里转交给了教皇。同时交给教皇的还有法国小说家雨果的小说《巴黎圣母院》1836年版。 阿根廷出身的方济各教皇以热情的足球迷而闻名。从红衣主教时期开始，他就自称是布宜诺斯艾利斯足球俱乐部圣洛伦佐的终身会员。特别是在以前的采访中，他甚至说“梅西比马拉多纳和贝利都要强”，公开表达了对同样来自阿根廷的梅西的感情。 2013年，教皇亲自会见了为意大利和阿根廷进行友谊赛而访问罗马的梅西，并与他亲切交谈。2019年，教皇在西班牙的一家电视节目中表示：“梅西不是神”，成为了话题。当被问及当时称梅西为神是否有亵渎神明之意时，他回答说：“理论上是这样的。当然，观看梅西的比赛是一件愉快的事情。人们称梅西为神，意思是非常喜欢，但梅西不是神，唯有上帝才能让人崇拜。”

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