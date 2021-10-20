孙兴慜父亲孙雄正出版论说文. October. 20, 2021 07:30. by 金東昱 creating@donga.com. “我的足球完全是父亲的作品。”(孙兴慜) 世界级足球明星孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)一有机会就对足球师傅父亲、孙式足球学院教练孙雄正(55岁)表示感谢。孙兴慜从小就从孙教练那里接受强调系统、基础的足球训练和作为选手应具备的人性教育，这是众所周知的事情。孙教练最近通过论说文《一切从基础开始》(照片)首次详细阐述了自己的故事和培养孙兴慜的教育哲学。 孙教练的次子孙兴慜在小学3年级时表示：“想和哥哥一起踢足球。”孙教练问他“为什么想踢足球？，并解释说，“非常辛苦。”但得到的回答是“嗯，我愿意”。因为是自发开始的，所以每次训练时孙兴慜抱怨辛苦，他都会说“是你让我教你才开始的”。孙兴慜最近也说：“不管怎么看，当时父亲说的话都是‘神之一手’。我确实说过要先做，所以不能说(抱怨)什么。 为了让孙兴慜在25岁时发挥出最佳状态，孙教练早早就制定了各阶段训练计划。光基本功就教了7年。孙兴慜上初中时开始进行双脚训练。为此，穿袜子、穿裤子、射门训练时都从左脚开始。目前，孙兴慜以自由自在地使用双脚，用双脚进球的选手而闻名。孙兴慜在18岁时主要练习射门。每天踢500个左脚，500个右脚。他反复进行了定5个分数，将球盘带到指定地点进行射门的训练。其中2个成为了现在人们所说的“孙兴慜区域”。 孙教练向孙兴慜强调的不仅仅是训练。孙教练希望孙兴慜成为经常接近书本的人。孙教练首先每年读100本左右，从中抽出30本左右划重点线，把重要的页码折起来让孙兴慜读。 文中还透露了大3岁的哥哥孙兴润和孙兴慜的关系。孙兴慜曾坦白说，“小时候哥哥是最好的合作者。”孙教练表示：“作为职业选手，每当遇到困难或感到疲惫时，孙兴慜就会给哥哥打电话开诚布公。”孙教练说：“说实话，如果没有哥哥，兴慜能否独自承受艰苦的训练还是个疑问。 孙教练最近没有对孙兴慜唠叨或参谋。因为孙兴慜能自己严格控制自己。在父亲眼里，孙兴慜最辉煌的瞬间还没有到来。孙教练表示：“辉煌的日子在未来。”

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