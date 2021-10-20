朝鲜在韩美日讨论对朝谈判之际发射“新型潜射导弹”. October. 20, 2021 07:30. by 申圭镇记者、朴孝穆记者 newjin@donga.com、tree624@donga.com. 朝鲜19日向东部海域发射了一枚新型潜艇发射弹道导弹。这是今年以来第七次导弹发射，发生在韩美日三国在韩国与美国分别举行情报部门负责人和朝核问题首席代表会晤的当天。在韩美试图通过讨论宣布结束战争和人道主义援助将朝鲜拉到谈判桌前的情况下，朝鲜似乎炫耀似的时隔2年再次发动潜射导弹发射挑衅。 据韩国军联合参谋本部当天称，一枚潜射导弹上午10时17分在咸镜南道新浦东部海域发射，顶点高度达60公里，飞行590公里后坠落在东部海域。联参本部认为，朝鲜此前从未发射过这一新型小型潜射导弹，它是从潜艇上发射的。军方相关人士表示：“在新浦造船厂完成建造的新型潜艇（3000吨级）尚未下水，因此推测是在现有潜艇上发射的。”此前，朝鲜12日在武器博览会（自卫-2021）上首次公开了小型潜射导弹。 此次潜射导弹是短程弹道导弹。有分析认为，与2019年10月在驳船上发射的射程超过2000公里的“北极星-3型”不同，针对的不是美国，而是搭载战术核武器、展示对朝实施突袭打击能力的新型战略武器。 青瓦台当天上午在青瓦台安保室室长徐薰主持下召开了国家安保会议常任委员会紧急会议，并表示：“为了使韩半岛和平进程取得进展，最近我们正在与美中日俄等主要国家活跃地进行磋商，在这种情况下发生，深感遗憾。”青瓦台称其为“短程弹道导弹”，而不是潜射导弹，也没有使用“挑衅”一词。 美军印度太平洋司令部在声明中表示：“谴责这种行为，敦促朝鲜不要再做出这种制造不稳定的行为。”

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