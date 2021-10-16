大力士. October. 16, 2021 07:23. . 不久前有新闻称朝鲜军人展示了大力。可能是为了显示强大。对的。大力很惊人，大力士很厉害。最近，相比武艺，大力更接近绝技，但也只有力气大的人才能做到。这是强者的大力和少数人的大力。 那么，这个世界上还有弱小的大力士吗？有不是少数，而是很多人练就的大力吗？我希望没有，但诗里说有。俞弘浚的《大力士》里就有。这个大力士没有愉快地弄碎石头。他痛苦地弄碎了。有人给他石头，让他打碎，才会去打碎。内心是哭了又哭地打碎。如果你是来爱这个世界的，那就太好了，但大力士却成了“来打碎而来到这个世界的人”。奇怪的是，并不陌生。 这个大力士和我们差不多。其中包含着每天努力生活的人们的肖像。大力是一个惊险的词。因为它本意是借力。不是靠自己原来的力量，而是把别人的力量、药的力量都拿来锻炼，这才是大力。靠自己的力量生活才好，现在的世界哪里能这样呢？激烈到硬要攒起力道来碎石碎铁的程度。大力士的艰难真是可怜。生活在石头多的江边的我们这些大力士，还要打碎多少石头呢？ 文学评论家

한국어