李在明：“共同民主党有着一个团队的传统”……3次向议员90度鞠躬. October. 16, 2021 07:25. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明15日出席了在国会举行的该党议员全体大会，呼吁大家团结起来。他说：“民主党有着‘一个团队’的传统。”当天的议员全体大会是李在明和议员们第一次见面，是李在明10日被选为总统候选人5天后举行的。 李在明在会上表示：“我们所有人都要超越小分歧，超越竞争期间的小矛盾，反而要将其转化为能量，以更大的力量走向胜利。”对于在竞选过程中出现的与前代表（党首）李洛渊方面的感情之争等，表现出了和解的姿态。他还表示：“我们有害怕分歧的倾向，但要想成为混凝土，仅靠水泥是不可能的。互相逐渐认可、尊重，再走到一起，这时候一加一就不是2，而是3，是4，成为很大的力量。” 李在明还公开了李洛渊接受竞选结果的当天（13日）通话的事实。他说：“谋士们认为最好是实务上协调好了打电话，我的想法不太一样，昨天（13日）打了电话，”“本来觉得可能不会接电话，一会儿他就打了回来，听他说了为了党我们该做些什么，也听他说了鼓励的话语。”他接着说：“他说，等国政监查结束后，我们要见面讨论今后该怎么办”，“对李（洛渊）候选人的品格和心胸宽广真心感动。今后，他作为民主党优秀的元老、重要人物、具有很多政治经验的前辈，我将接受教诲，一起前行。” 因将李洛渊的支持者比喻为极右倾向社区“日佳（日间最佳）”而引发争议的共同民主党代表宋永吉当天也低下头，强调了团结到“一个团队”的必要性。 宋永吉在当天的最高委员会议上表示：“昨天给李（洛渊）前代表打电话，给了他很多安慰，也听了他的遗憾”，“对于支持者们的伤痛和失落感，我也想表达慰问之情。在指出部分极端行为的过程中，出现了不恰当的比喻和表现。” 当天，共同民主党169名全体议员中，除因国政监查等原因没有参加的人员外，共有120多人参加了议员全体大会。李在明入场后，出席者们用掌声和欢呼表示欢迎，李在明结束约15分钟的演讲后，向议员们三次90度鞠躬。在离开会场的路上，他与议员们一一握手并互相祝福。特别是，当他遇到曾担任李洛渊竞选团队共同选举对策委员长并提及“拘留李在明的可能性”等问题的薛勋时，他还张开双臂拥抱了他。

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