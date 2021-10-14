个体户比重首次降至20%线以下，问题是被逼向街头. October. 14, 2021 07:22. . 在全体就业者中，个体营业者所占的比重历史上首次降至20%线以下。据统计厅昨天发表的雇用动向，个体户占比为19.9%，是制定相关统计以来的最低值。20世纪80年代中期接近30%的个体户比重逐渐减少，1997年遭遇外汇危机后再次上升到28%，之后逐渐下降，进入现政府后急剧减少。 如果经济发展，产业结构高度化，个体营业者的比重就会下降。韩国的人均国民收入超过3万美元，越过了发达国家的门槛，但与其他发达国家相比，私营业者的比重异常高，这是事实。在经济合作与发展组织38个成员国中，韩国的个体户比重排在第六位。 问题是，最近个体户比重下降不是自然的产业结构调整造成的，而是因新冠疫情的冲击导致个体户停业而导致的，而且还在加速。从今年7月开始，随着高强度的保持社交距离措施的延长，个体户的销售额大幅下降，债务也在迅速增加。随着解雇职员独自工作或失去工作独自创业的人增多，“单干社长”反而比一年前增加了2.2万人。尽管如此，个体户的比重减少意味着没有余力再坚持下去的个体户正在关门。据最近的舆论调查结果显示，40%的个体户正在认真考虑停业。 虽然政府决定对7月7日至9月底发生的禁止聚集、限制营业行业个体营业者的损失给予80%的补偿，但很难完全改变个体营业结构调整的趋势。目前，政府要重点防止失去生计手段的个体户沦为失业者。有不少个体户即使有再就业的意志，也因经验和知识不足而找不到工作，但中小企业等却因人力不足而停工。不仅要增加对个体户的支援，还要大幅增加对教育的支援，让他们通过转职寻找新的工作岗位。

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