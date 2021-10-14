瘦削的金正恩……消息灵通人士：“一两个月里减轻5公斤以上，替身说没有根据”. October. 14, 2021 07:22. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 据悉，朝鲜国务委员长金正恩最近一两个月里体重又减轻了5公斤以上。 据韩国政府消息人士13日称，国家情报院7月报告，“据分析，金正日的体重减少了10公斤以上”，体重再次轻减。因此，据推测，今年年初达到140公斤的金正恩的体重可能减少了20公斤左右。30多岁、身高170厘米左右的金正恩因高度肥胖，患有中壮年层的成人病等健康异常传闻不断出现。 以金正恩上个月在朝鲜政权建立纪念日（9•9节）活动等公开场合体重轻减等外貌急剧改变为依据，一些日本媒体提出金正恩“替身说”，该消息人士就此明确表示，“没有找到不是金正恩的依据”。 金正恩今年滞留在地方的时间也比往年有所增加。消息灵通人士表示：“虽然还不清楚是为了防疫还是为了管理民心，但是在地方的滞留时间确实延长了。”也有人认为可能是为了减肥等健康管理。 据悉，朝鲜正在准备同中国进行贸易。朝中贸易量在新冠疫情暴发以后骤减，但最近逐渐增加。中国海关总署上个月更新的资料显示，8月份朝中贸易额为2878万美元（约340亿韩元），比前一个月增加了37.5%。但据悉，大部分交易都是通过海上进行的。据消息人士称，以国境附近为中心，人员和物资不断增加，朝中正在准备恢复陆路贸易。

한국어