“鸽派”岸田，接连宣布强硬政策……被指“变节”. October. 14, 2021 07:23. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 在日本自民党的7个派系中，领导提倡和平主义的“宏池会”的鸽派政治人物岸田文雄首相（照片）接连公布了强硬鹰派政策。日本国内甚至出现了“是不是变节了”的声音。 由岸田文雄担任总裁的执政党自民党在众议院选举（10月31日）即将举行之际，12日公布了公约集。和2017年的公约集一样，今年也主张独岛是日本领土，并表示：“将毅然应对韩国违反国际法的状态、历史认识等无端指责。”为了加强与共享普遍价值的伙伴的合作，公约集列举了美国、澳大利亚、印度、东盟、欧洲、台湾为例。但韩国不在名单内。 公约虽然没有明确指出引起国民抗议的“攻击敌方基地能力”，但指出，“将建立包括拥有阻止对方领域内弹道导弹等能力在内的提高威慑力的新系统”。也就是说，间接主张拥有攻击敌方基地的能力。另外，公约还表示，将从2022年开始大幅加强防卫力，并就此前一直被压抑在国内生产总值（GDP） 1%水平的防卫费预算明确表示：“将考虑到GDP的2%以上，以增加防卫费为目标。” 岸田文雄的发言也越来越强硬。虽然曾在2017年6月表示“不在考虑”修正规定禁止拥有军队和不承认交战的宪法第九条，但他上个月底在记者会上表示：“自民党总裁任期中以对（包括宪法第九条的）4个项目实现修改宪法为目标。” 《朝日新闻》13日就岸田文雄的政策和发言表示质疑说：“是恢复宏池会政权的‘手段’，还是以现实主义的名义‘变节’?”作为宏池会的前代表主张守护宪法第九条的自民党议员古贺诚9日表示：“（对岸田的主张）说实话感到很惊讶。”他承认右翼倾向强烈的前首相安倍晋三、麻生太郎为岸田政权的诞生做出了贡献，但同时指出：“如果一直都必须听他们的话，那就本末倒置了。”

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